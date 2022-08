عززت اللجنة التسييرية بنادي الأخضر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع المدافع المغربي خالد الصروخ قادما من اتحاد طنجة

اللجنة التسيرية لنادي الأخضر الذي استلمت مهام دفة قيادة أخضر البيضاء مؤخرا تسعى بتعاقدها لتواجد الفريق في مقدمة التراتيب الأولى في منافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق في منتصف سبتمبر المقبل وحيث تأمل اللجنة التسييرية أيضا تأهل فريقها في منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية لدوري المجموعات . هذا ويذكر بأن الأخضر سيواجه في منافسات الدور التمهيدي في منافسات كأس الكونفيدرالية فريق الأهلي الخرطوم السوداني في سبتمبر القادم .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يدعم صفوفه بالتعاقد مع المغربي خالد الصروخ appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار