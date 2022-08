الأهلي بنغازي يتعاقد مع اللاعب التونسي الصادق توج

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب التونسي الصادق توج قادما من فريق اتحاد تطاوين التونسي

المدافع التونسي الصادق توج البالغ من العمر ستة وعشرين عاما والذي يشغل مركز خط دفاع كان مطلب عدة أندية تونسية ولكن إدارة نادي الأهلي بنغازي نجحت بظفر بخدماته بعد طلب مباشر من المدرب التونسي شهاب الليلي الذي سيشرف على دفة قيادة فريق الأهلي بنغازي في الموسم الجديد الذي سينطلق في منتصف سبتمبر المقبل.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

