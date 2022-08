يستعد الاتحاد الليبي للدراجات بتنظيم بطولة ليبيا الجمعة المقبلة بمدينة الزنتان بمشاركة اثني عشر ناديا

الأندية الذي أبدت مشاركتها في بطولة ليبيا هي الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد الشرطة بالإضافة لاتحاد الجمارك والأولمبي والانتصار وستشتهد أيضا المنافسات مشاركة كل من السويحلي واتحاد مصراتة والمطمر والفريخ وكذلك الجزيرة ونجوم الصابرية .

