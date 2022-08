منتخب الطائرة لفئة الشباب يفوز على رواندا 3-1

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة لفئة الشباب على المنتخب الرواندي بثلاثة أشواط مقابل شوط ضمن منافسات البطولة الأفريقية التي تسضيفيها تونس

منتخبنا الوطني استطاع أن ينهي الشوط الأول متفوق على رواندا بنتيجة 25 -18 وفي الشوط الثاني كرر المنتخب الوطني فوزه على رواندا بنتيجة 25 -13 ,المنتخب الرواندي فاز في الشوط الثالث بنتيجة 26 -24 ، ولكن عزيمة أبناء المدرب عامر نصراوي على الفوز بالمباراة كانت هي الفيصل في الأخير فقد نجحوا في إنهاء الشوط الرابع لمصلحتهم بنتيجة 25 – 18 .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني سيواجه يوم الغد الإربعاء المنتخب المصري في آخر منافسات الدور الأول .

