منتخب الكرة الطائرة يخسر مباراته أمام المنتخب المصري

خسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة لفئة الشباب مباراته أمام المنتخب المصري بـ 3 – 0 ضمن منافسات البطولة الأفريقية التي تستضيفها تونس.

وانتهت المباراة بواقع خمس وعشرين مقابل خمسة عشرة نقطة وخمس وعشرين مقابل ستة عشرة نقطة وخمس وعشرين مقابل عشرين نقطة.

يذكر أنه هذه هي الخسارة الثانية له حيث خسر أمام الكاميرون بثلاثة أشواط دون رد فيما فاز في مباراة واحدة على المنتخب الرواندي بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

