العرضاوي ينفي معاقبة الحكم عبد الرازق الحداد

نفى رئيس الاتحاد العام الليبي للوشو بشير العرضاوي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار, نفى معاقبة الحكم واللاعب السابق عبد الرازق الحداد وقال إن اللاعب مازال ضمن كوادر اتحاد اللعبة.

وأضاف العرضاوي أنه سامح الحكم في كل ما حدث والذي يعد فتنة بينه وبين الحداد على حسب وصفه .

وكان الحداد البطل السابق في رياضة الوشو قد نشر فيديو في الفيس بوك محتجا، موجها رسالة إلى رئيس الاتحاد اللعبة مطالبا بحقوقه وقام بحرق كل القلائد والأوسمة التي نالها طيلة مسيرته الرياضية.

