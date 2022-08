النصر يتعاقد مع حسام العباني لتدعيم الفريق الأول

تعاقد نادي النصر مع لاعب حسام العباني قادما من نادي المدينة من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد العباني من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن والخط الخلفي، في الموسم حيث تم الاتفاق مع اللاعب ووقّع عقدًا مع النادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

يذكر أن النصر قد حصل على المركز الرابع في الدور السداسي، ليضمن مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

