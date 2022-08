جددت إدارة نادي السويحلي التعاقد مع حارس مرمى الفريق علي شنينه؛ من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل الموسم الجديد.

وتم تجديد حارس مرماه وقائده علي شنينه لمدة ثلاثة مواسم قادمة ليواصل رحلته مع فريق السويحلي حيث يتميز شنينة يمتلك خبرة كبيرة ويحظى بتجربة مميزة في الذود عن شباك فريقه طيلة السنوات الماضية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

