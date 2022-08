اختتام تصفيات المنطقـة الثانية للكرة الطائرة الشاطئية

اختتمت بشواطئ منطقة قصر أحمد بمصراتة منافسات تصفيات المنطقة الثانية للكرة الطائرة الشاطئية بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى النهائيات التي ستقام على مستوى ليبيا.

المباراة النهائية شهدت مواجهة الثنائي محمود الأشلم ومحمد قراوش مع الثنائي صلاح عبد الملك و محمد العسكري وانتهى اللقاء بفوز الأشلم وقرواش بشوطين دون مقابل، يشار إلى أن هذه التصفيات أقيمت بإشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بمصراتة وشهدت مشاركة واسعة من الفرق على مستوى المنطقة الثانية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

