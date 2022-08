أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، قبل نحو ثلاثة أشهر على انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتصدر قائمة الأكثر حصولا على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع بين مشجعي المنطقة وعشاق الكرة من جميع أنحاء العالم، في استادات متقاربة وبنية تحتية عالمية المستوى.

وشهدت مرحلة المبيعات السابقة، التي امتدت من 5 يوليو إلى 16 أغسطس، وفق أسبقية الشراء، بيع 520.532 تذكرة عبر موقع FIFA.com/tickets، وكان أكثرها من أجل حضور مباريات دور المجموعات كمباراة الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروغواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك، وتمكن المشجعون المقيمون في كل من قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا من تصدر قوائم الانتظار الرقمية وتأمين أكبر عدد من التذاكر.

ودعا الفيفا الفائزين بتذاكر المباريات إلى المسارعة بالتخطيط لرحلتهم لحضور منافسات البطولة، والمبادرة إلى حجز أماكن الإقامة للمشجعين القادمين من خارج قطر، والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيا عبر موقع qatar2022.qa أو تطبيق هيا إلى قطر 2022 (متوفر لأجهزة آبل وأندرويد) والذي يتيح للجماهير، التي تملك تذاكر صالحة لحضور المباريات، الدخول إلى استادات البطولة، كما يسمح للمشجعين الدوليين بالدخول إلى قطر، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام أيام المباريات، إلى جانب مزايا أخرى.

وأوضح الفيفا أنه سيجري الإعلان عن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة في أواخر سبتمبر المقبل FIFA.com/tickets، وفق أسبقية الشراء، حيث سيحصل المشجع على التذاكر مباشرة بعد دفع قيمتها. كما تبدأ المبيعات في منافذ توزيع التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، التي تستمر حتى نهاية البطولة، مشيرا إلى أن موقع FIFA.com/tickets هو القناة الرسمية والوحيدة لشراء التذاكر، داعيا الجمهور إلى تجنب التعامل مع قنوات ومواقع البيع غير المعتمدة.

المصدر | Qatar2022.ga

The post بيع أكثر من مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار