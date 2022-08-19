نادي الأولمبي يعيّن الحارس الدولي “سمير عبود” مديرًا للكورة

طرابلس 19 أغسطس 2022 (وال)- أثمرت المشاورات والاتصالات على موافقة حارس المرمى الدولي السابق للمنتخب الوطني وفريق الاتحاد سمير عبود، على تولي تدريب فريق كرة القدم بنادي الأولمبي بمدينة الزاوية الغربية.

وسيُباشر عبود مهامه مديرًا للكرة بفريق النادي الأولمبي الأول خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد “2022 – 2023 .

وقالت الصفحة الرسمية للنادي الأولمبي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “من هذا المنطلق تتمنى إدارة النادي التوفيق للطاقم الإداري والفني في مهامهم التي جرى تكليفهم بها)”.

ويُعد الحارس الدولي سمير عبود من أفضل حراس المرمى في ليبيا، وقد سبق أن مثل المنتخب الوطني في عديد المناسبات وحقق مع فريق الاتحاد عددًا من البطولات”.

وكانت إدارة الأولمبي قد تعاقدت مع عدة لاعبين محليين ومحترفين وآخرهم فراس شليق. (وال)

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