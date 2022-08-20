مراسل “وال”: انطلاق المخيم التدريبي للأولمبياد الخاص في بنغازي بمشاركة “170” مشاركًا ومشاركة

بنغازي 20 أغسطس 2022 (وال)- انطلق ببلدية بنغازي اليوم السبت، فعّاليات المخيم التدريبي للأولمبياد الخاص الليبي تحت شعار “بطموحي وعملي أحقق أملي”، بمشاركه طلاب المؤسسات التعليمية مع متطوعي الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن المخيم يقام بكلية تقنية العلوم الكهربائية والإكترونية ببنغازي، بمشاركة “170” مشاركًا ومشاركة، بهدف ملء أوقات فراغ الأطفال والشباب والفتيات من ذوي متلازمة داون، وصقل مواهبهم وتعويدهم للاعتماد على أنفسهم وإشراكهم في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية وتوعيتهم من خلال سلسلة محاضرات توعوية وتثقيفية. (وال) هــ ع/ ر ت

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