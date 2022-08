منتخب الناشئين يباشر تدريباته بالجزائر تحضيرا للبطولة العربية

باشر منتخبنا الوطني لفئة الناشئين تدريباته بالجزائر استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية التي ستنطلق الثلاثاء القادم.

البطولة التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية يطمح فيها مدرب منتخبنا الوطني للناشئين محمد البرعصي؛ لتقديم مستوى جيد بعد خوضه معسكرا تحضيريا بتونس قبل السفر للجزائر وخوض المنافسات العربية التي يفتتح فعاليتها منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء القادم بمواجهة المنتخب التونسي.

