طالب مجلس إدارة نادي المدينة الجهات الحكومية بتقديم دعم مالي أسوة بالأندية الأخرى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وهددت إدارة النادي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بعدم المشاركة في أي مسابقة، في حال لم يدع النادي مع باقي الأندية إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة بعض الأمور منها تقديم الدعم المالي للأندية قبل انطلاق المنافسات التي يشرف عليها اتحاد الكرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post نادي المدينة يطالب المسؤولين بتقديم دعم مالي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار