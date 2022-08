كلفت اللجنة التسييرية بنادي الأخضر اللاعب السابق أحمد المنتصر بمهام مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي سمير شمام.

وتسعى اللجنة التسييرية من خلال تعيين المنتصر للعب دور أكثر تنافسية في منافسات الدوري الممتاز التي تنطلق في الخامس من أكتوبر المقبل، وكذلك الاستعداد لتمهيدي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الذي يواجه فيه الأخضر فريق أهلي خرطوم السوداني في سبتمبر المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يكلف أحمد المنتصر مساعدا لشمام appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار