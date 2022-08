دراجو الأهلي طرابلس واتحاد الجمارك يتوجون ببطولة ليبيا للدراجات

حقق دراجو الأهلي طرابلس واتحاد الجمارك التراتيب الأولى ببطولة ليبيا في فئتي الكبار والناشئين لدراجات التي انطلقت فعاليتها الجمعة بمدينة الزنتان.

منافسات فئة الكبار شهدت هيمنة دراجي الأهلي طرابلس بحصولهم على المراكز الأولى بفضل الدراج أنيس اليتيم، الذي حل في المركز الأول وجاء زميله علاء المحمودي ثانيا وعبدالسلام أبوظهير ثالثا، بينما كان نصيب المركز الرابع لدراج نادي المدينة علي اصغيور.

وفي فئة الناشئين حقق دراجو اتحاد الجمارك التراتيب الأولى بعد حصول الدراج علي بن يحيى على المركز الأول وزميله عمر الككلي على المركز الثاني، فيما تحصل عدي السائح من نادي المدينة على المركز الثالث.

