أعلن نادي المحلة مواصلة الجهاز الفني بقيادة المدرب صبري قشوط تدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد.

قرار إدارة نادي المحلة جاء بعد المستوى المميز الذي قدمه صبري قشوط رفقة البرتقالي في مرحلة إياب الموسم الماضي، حيث ضمن بقاء الفريق في الدوري الممتاز بعد حلوله بالمركز السادس صحبة فرق المجموعة الثانية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

