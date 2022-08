وصل الجمعة المدرب البلجيكي لوك إيمال إلى مدينة مصراتة تأهبا لقيادة دفة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المصراتي في منافسات الموسم الجديد.

إدارة الاتحاد المصراتي اختارت التعاقد مع لوك إيمال، لما يمتلكه البلجيكي من خبرة كبيرة في المجال التدريبي في ملاعب العربية؛ فقد سبق لإيمال تدريب عدة فرق عربية كالملعب التونسي وشبيىة القيراون في تونس وطلائع الجيش المصري؛ بالإضافة إلى المريخ السوداني ومولودية وهران الجزائري ونادي النصر العماني، كما قاد فريق فيتا كلوب الأنغولي يونغ أفريكانز التنزاني.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post إيمال يصل لمدينة مصراتة للإشراف على تدريب الاتحاد المصراتي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار