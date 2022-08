منتخب اليد في اختبار إفريقي صعب يوم غد أمام مصر

يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب يوم غد الأحد المنتخب المصري ضمن منافسات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم التي تحتضن فعاليتها رواندا.

المنتخب الوطني لكرة اليد الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني وليد القبلاوي، ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهها في تنقله لرواندا؛ يسعى للتأهل للدور الثاني كخطوة أولى لأبناء القبلاوي رغم وجوده في مجموعة صعبة تضم الجزائر ومصر وتشاد والكونفو الديمقراطية.

