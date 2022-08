منتخبنا الأولمبي يبـدأ التحضـير لمواجهة منتخـب رواندا

يدخل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يوم الثلاثاء تجمعه الأول في مدينة البيضاء استعدادا لمواجهة المنتخب الرواندي في التصفيات الإفريقية التمهيدية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024 ، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب التي خلت من اللاعبين المتواجدين مع فرقهم في المشاركة الإفريقية وكذلك المشاركين في سداسي التتويج واللاعبين المحترفين الذين ينشطون في الخارج.

التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس ستبدأ في 19 من سبتمبر وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

