يجري منتخب الناشئين الاثنين تدريبه الأخير تحضيرا لمواجهة المنتخب التونسي يوم الثلاثاء في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية في الجزائر، وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى الجزائر يوم السبت بعد معسكر تحضيري في تونس اختبر فيه الجهاز الفني قدرات لاعبيه تمهيدا لهذه المشاركة التي أوقعت المنتخب في المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس وعمان والمنتخب اليمني.

