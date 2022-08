بدأ فريق الأولمبي بالزاوية تدريباته استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2022 – 2023 وكان الأولمبي قد دعم صفوفه بعدد من اللاعبين البارزين منهم ” فراس شليق وعلي الشتيوي وربيع اللافي كما تعاقد مؤخرا مع سمير عبود لتولي مهمة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم الذي يدربه التونسي طارق ثابت بمساعدة مروان المبروك والمعد البدني عبدالسلام سبائطي ومدرب الحراس محمد الزوابي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الأولمبي يباشر تدريباته استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار