الأهلي بنغازي يباشر تدريباته الثلاثاء تحضيرا للموسم الجديد

يباشر فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء تدريباته استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز في موسمه الجديد الذي سينطلق الشهر القادم، فريق الأهلي بنغازي سيقوده المدرب التونسي شهاب الليلي في الموسم القادم بعد أن وصل إلى مدينة بنغازي واستلم مهامه بشكل رسمي، الفريق تنتظره مشاركة في منافسات كأس ليبيا التي ستنطلق شهر أكتوبر القادم، وسيحاول فريق الأهلي بنغازي تعويض الإخفاق في التأهل إلى المسابقات الإفريقية بالحصول على لقب كأس ليبيا لكرة القدم.

