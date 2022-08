الاتحاد المصراتي يباشر تدريباته في الـ 25 من الشهر الحالي

حدد نادي الاتحاد المصراتي 25 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد، فريق الاتحاد المصراتي سيقوده المدرب الجديد البلجيكي “لوك إيميل” الذي وصل إلى مدينة مصراتة خلال الأيام الماضية، وجاء التعاقد مع البلجيكي من أجل تقديم مستوى مميز في الموسم القادم وذلك بعد أن أنهى الاتحاد المصراتي الموسم الماضي في المركز الخامس ضمن فرق المجموعة الثانية.

