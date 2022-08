حقق دراجو الأهلي طرابلس واتحاد الجمارك التراتيب الأولى في بطولة ليبيا لفئتي الكبار والناشئين للدراجات الهوائية التي اختتمت يوم السبت بمدينة الزنتان، منافسات فئة الكبار شهدت هيمنة مطلقة من دراجي الأهلي طرابلس بحصولهم على المراكز الأولى عن طريق أنيس اليتيم في المركز الأول وزميله علاء المحمودي في المركز الثاني بينما حصل الدراج عبدالسلام أبوظهير على المركز الثالث، وفي فئة الناشئين حقق دراجو اتحاد الجمارك التراتيب الأولى بحصول الدراج علي بن يحيى على المركز الأول وزميله عمر الككلي على المركز الثاني فيما حصل عدي السائح من نادي المدينة على المركز الثالث.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post دراجو الأهلي يحققون المراكز الأولى في بطولة ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار