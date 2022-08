تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب معتز المهدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز .

الأهلي بنغازي الذي نجح في الظفر بخدمات المهاجم الدولي معتز المهدي بصفقة انتقال بعد انتهاء تجربته مع الأهلي طرابلس ليكون ضمن خيارات المدرب التونسي شهاب الليلي الذي سيقود دفة الجزارة في منافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق في الخامس من شهر أكتوبر القادم .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

