تعاقد نادي السويحلي مع المدافع التونسي الهادي خلفة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد .

السويحلي الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني علي المرجيني سيسعى بتعاقده مع التونسي الذي يشغل مركز الظهير الأيمن للعب دور أكثر تنافسية في منافسات الدوري الممتاز المقررة إقامته في الخامس من أكتوبر المقبل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي يتعاقد مع المدافع التونسي الهادي خلفة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار