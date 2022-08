يواجه منتخبنا الوطني للناشئين نظيره العماني الجمعة المقبل وذلك ضمن منافسات البطولة العربية في الجزائر.

وكان منتخبنا قد تعادل في افتتاح مبارياته بالبطولة مع شقيقه التونسي دون أهداف مقدما مستوى مميزا.

وسيلتقي منتخبنا الوطني للناشئين نظيره اليمني في آخر مباريات المجموعة الثانية الاثنين المقبل على أرضية ملعب مستغانم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

