تقام يوم غد الخميس بمدينة شحات الأثرية قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد.

وسيحضر مراسم القرعة التي تقام عند التاسعة مساء رؤساء وأعضاء أندية الدوري الممتاز، حيث ستقسم الفرق إلى مجموعتين.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد حدد الخامس من أكتوبر موعدا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم.

