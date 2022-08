يباشر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته السبت القادم بملعب النادي عند الخامسة والنصف مساءً وذلك تحضيرا للموسم الجديد.

وسيبدأ الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه الموسم الماضي بقيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي الذي توج مع الفريق بلقب الثاني على التوالي.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد حدد الخامس من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم.

