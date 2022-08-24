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الأخضر يعود للتدريبات بداية من الغد استعدادا للموسم الجديد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حدد مدرب فريق الأخضر الأول لكرة القدم التونسي سمير شمام، غدا الخميس موعدا لتجمع لاعبي الفريق من أجل التحضير للموسم الجديد وللمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات الأخضر ستكون بملعب النادي الرئيسي عند السادسة والنصف مساء؛ حيث وجهت الصفحة الرسمية للنادي الدعوة للجماهير لحضور تمارين الفريق.

يذكر أن الأخضر قد نجح في التأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما حل بالترتيب الثالث في الدوري السداسي برصيد تسع نقاط.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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