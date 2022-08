بكاكي يباشر تدريباته مع الفريق الأول بنادي السويحلي

باشر المهاجم الكونغولي كرست بكاكي تدريباته مع الفريق الأول لنادي السويحلي وذلك لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وعقب وصوله إلى مدينة مصراتة باشر الكونغولي تدريبات مع الفريق تحت قيادة المدرب علي المرجيني.

يذكر أن السويحلي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم الفريق الأول فبالإضافة للكونغولي بكاكي كان قد تعاقد مع المدافع التونسي الهادي بن إبراهيم استعدادًا للموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق للمنافسة بقوة في الدوري الليبي الممتاز.

