الجمعية العمومية لنادي الاتحاد تدعو لاجتماع عاجل السبت المقبل

دعت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد أعضاءها إلى جلسة طارئة السبت القادم لمناقشة قبول استقالة رئيس مجلس إدارة النادي محمود معتوق من عدمها.

الاجتماع الذي ستحضنه قاعة الألعاب الجماعية بنادي الاتحاد، سيقتصر التصويت فيه على حاملي بطاقة العضوية فقط.

وهذا جاء الاجتماع بعد أن قدم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد محمود معتوق استقالته رسميا من مهامه كرئيس بمجلس إدارة نادي الاتحاد بعد تقديمه لقائمة الفريق الأول لكرة القدم المشارك في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

