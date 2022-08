تعاقد نادي السويحلي مع اللاعب امحمد مفتاح استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.

إدارة نادي السويحلي نجحت بالظفر بخدمات امحمد مفتاح في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع فريق الأهلي طرابلس والذي مثله في الموسمين الماضيين، كما سبق له اللعب في صفوف فريق الاتحاد والخمس في منافسات الدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

