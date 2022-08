الأولمبي يتعاقد مع الصويعي واجبودة استعدادا للممتاز

أعلن نادي الأولمبي تعاقده مع اللاعبين عبدالعزيز الصويعي و جعفر اجبودة في صفقة انتقال حر استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.

إدارة نادي الأولمبي التي تعاقدات مع الصويعي و اجبودة بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع فريق الاتحاد؛ ليكونا ضمن خيارات المدرب التونسي طارق ثابت الذي سيسعى هذا الموسم رفقة أزرق وأبيض مدينة الزاوية للعب دور أكثر تنافسيا في منافسات الدوري الممتاز التي ستنطلق في الخامس من أكتوبر المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

