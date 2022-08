توج فرق الجزيرة ببطولة ليبيا لكرة اليد لفئة الناشئين بعد فوزه على فريق الهلال في المباراة النهائية 35 مقابل 31.

وفي باقي نتائج بطولة ليبيا لكرة اليد لفئة الناشئين حل مركز عمر بوعجاجة في المركز الثالث بعد فوزه في المباراة الترتيبية على فريق النجمة بنتيجة 24 مقابل 21.

