منتخبنا الأولمبي يباشر تدريباته بمدينة البيضاء

باشر منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره التدريبي بمدينة البيضاء استعدادا لمواجهة رواندا في شهر سبتمبر المقبل ضمن تمهيدي كأس أفريقيا تحت سن 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني المهدي أبوشاح يطمح في معسكره التدريبي الداخلي بمدينة البيضاء لمعرفة مستوى بعض اللاعبين عن قرب قبل اعتماد القائمة النهائية التي ستواجه المنتخب الرواندي في أواخر شهر سبتمبر القادم.

