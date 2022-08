يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين غدا الجمعة المنتخب العماني ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالجزائر.

منتخبنا الوطني للناشئين وبعد تعادله أمام تونس بدون أهداف في الجولة الأولى سيسعى لتحقيق الفوز في مباراة يوم غد أمام المنتخب العماني ليخطو خطوة كبير نحو بلوغ التأهل لدور الثاني.

هذا ويذكر أن المنتخب اليمني يتصدر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط ويتقاسم المركز الثاني المنتخب الوطني والتونسي برصيد نقطة واحدة ويأتي في المركز الأخير المنتخب العماني بدون نقاط.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الناشئين يلاقي عمان يوم الجمعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار