ضم نادي الأولمبي المدافع الإيفواري إبراهيم دومبيا استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.

إدارة نادي الأولمبي الذي تعاقدت مع المدافع الأيفواري دومبيا والقادم في صفقة انتقال حر من نادي البنزرتي التونسي سعيا منها لتحسين خط دفاع الفريق في منافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق في الخامس من شهر أكتوبر المقبل وكذلك في منافسات كأس ليبيا الذي يواجه فيها أولمبي الزاوية في الدور الستة عشر فريق التعاون.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأولمبي يضم الأيفواري إبراهيم دومبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار