تعاقد نادي التحدي مع اللاعب علي أمادو لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة لقدم في منافسات الدوري الممتاز

اللجنة التسييرية بنادي التحدي تعاقدت مع المهاجم علي أمادو بصفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع فريق الأخضر.

فاللجنة التسييرية الذي يقودها سعيد رشوان تسعى لعودة الفهود لمكانه الطبيعي وهو مقدمة التراتيب الأولى في الموسم الجديد.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post التحدي يتعاقد مع علي أمادو استعدادا لدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار