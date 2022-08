تعاقد نادي دارنس لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم مع اللاعب محمد المندلسي استعدادا للموسم الجديد.

إدارة نادي دارنس التي عززت فريق كرة القدم بعدة صفقات وفي مراكز متنوعة تسعى للعب لدور أكثر تنافسية في منافسات الدوري الممتاز التي تنطلق في الخامس من أكتوبر المقبل كآخر موعد حدد من قبل لجنة مسابقات اتحاد الكرة.

