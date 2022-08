منتخب الطائرة تحت سن ” 19″ يواصل تحضيراته استعدادا للبطولة الأفريقية

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت سن التسعة عشر عاما تحضيراته بتونس استعدادا لبطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقامة بالمغرب في الأول من سبتمبر المقبل.

الجهاز الفني الذي يقود المنتخب الوطني تحت سن التسعة عشر عاما المكون من المدرب التونسي عامر النصراوي والليبيين رمزي بوشعالة ويوسف بركه قد رفعا من وتيرة التدريبات التي يخوضها اللاعبون على فترتين صباحية ومسائية تأهبا للمشاركة الأفريقية التي يطمح من خلالها المنتخب الوطني للحصول على ترتيب متقدم رغم الغياب الطويل عن المشاركات الأفريقية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

