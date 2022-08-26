الأهلي بنغازي يعزز صفوف فريق كرة القدم بالتعاقد مع المالي عصمان دومبيا  

أخبار ليبيا 24

عزز نادي الأهلي بنغازي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بلاعب الارتكاز المالي، عصمان دومبيا، قادمًا من صفوف فريق يوسفية برشيد المغربي.

وبحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للنادي يمتد عقد اللاعب المالي لمدة موسمين كاملين.

وفي منتصف أغسطس الجاري عزز النادي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالمدافع التونسي الصادق توج، ولاعب الجناح الغاني إينوك أتا اجيى.

ولفتت إدارة نادي الأهلي إلى أن اللاعب التونسي تم توقيعه لمدة موسمين، كما وقع اللاعب الغاني لمدة موسمين أيضا قادما من حوريا كوناكري الغيني.

ويحل الأهلي في أولى جولات الدوري الليبي الممتاز 2022-2023 ضيفا على فريق الصداقة، ويواجه في الجولة الثانية فريق الهلال.

وبدأ الأهلي بنغازي، إجراء تدريباته مع المدرب الجديد التونسي شهاب الليلي.