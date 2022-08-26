المنتخب الوطني يتراجع مركزًا واحدًا في تصنيف الفيفا لشهر أغسطس

زيورخ 26 أغسطس 2022 (وال)- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات على مستوى العالم.

وشهد تصنيف شهر أغسطس تراجع المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا، مركزًا على المستوى القاري والمستوى العالمي، وفد حلّ منتخبنا الوطني في المركز ( 121 ) على مستوى العالم والمركز ( 31 ) على مستوى القارة الأفريقية في التصنيف الصادر الخميس.

في المقابل، كان المنتخب الوطني قد احتل المركز ( 120 ) على مستوى العالم، ورقم ( 30 ) على مستوى القارة السمراء في آخر تصنيف صادر للفيفا.

وجاء تراجع المنتخب الوطني لصالح منتخب أنجولا الذي تقدم عليه في التصنيف، واحتل مكانه هذا الشهر بعد أن كان الشهر الماضي في المركز (122).

وعلى المستوى القاري، حافظ منتخب السنغال على صدارة الترتيب الأفريقي يليه المنتخب المغربي والتونسي ونيجيريا والكاميرون ومصر على التوالي.

وأما على المستوى العالمي؛ فيتصدر منتخب البرازيل المنتخبات يليه بلجيكا ثم الأرجنتين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال