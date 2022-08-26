الاتحاد والأهلي يكشفان قائمتهما المشاركة في بطولة أبطال إفريقيا

طرابلس 26 اغسطس 2022 ( وال )- واصلت أندية الاتحاد والأهلي بطرابلس، استعدادهما للمشاركة في بطولة أبطال إفريقيا 2022 2023 م التي تنطلق مباريات الذهاب يومي 9 – 11 سبتمبر المقبل، والإياب من 16 إلى 18 ممن نفس الشهر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن مواجهة فريق الاتحاد فلامبو البورندي، وفي حالة التأهل للدور الثاني يواجه الزمالك المصري أو اليكت سبورت التشادي.

فيما يواجه الأهلي بطرابلس فريق كمكم زنجبار، وفي حالة فوز الأهلي سيُواجه المريخ السوداني أو سولار جيبوتي،كشف نادي “الاتحاد” قائمته النهائية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد النهائية كالتالي: في حراسة المرمى: معاذ اللافي، محمد الفرجاني، أحمد بالأشهر، في خط الدفاع: المعتصم صبو، طلال فرحات، صدام بن عزيزة (تونس)، سند الورفلي، ناجي دراء، أحمد المقصي، سيكا باقا يوكو (مالي)، فرج الأعوج، أحمد حسين صالح.

وفي خط الوسط: فريد أنغوما (كونغو)، ربيع شادي، معتز معروف، عمر الحوجة، محمد التهامي، عبد العاطي العباسي، عبد الله داقو، وخط الهجوم: محمد زعبيه، عمران سالم، معاذ عيسى، أحمد الهرام، طارق عبد المولى، يحيى الزليطني، أنس المصراتي، يوسف كارة، عماد اللواتي (تونس)، معاذ أبو حليقة.

كما أعلن نادي الأهلي طرابلس، قائمة فريقه النهائية، التي سيخوض بها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي وأيمن التيهار، وفي خط الدفاع: محمد المنير، محمد الترهوني، محمود عكاشة، أحمد التربي، منصور رزق، علاء القجدار، ياسين نجيمة (مغربي)، محمد الشتيوي، عبدالله الشريف، علي معتوق، مؤيد جدور، وفي خط الوسط: أيوب عياد (تونسي)، بدر حسن، محسن متولي (مغربي)، العرفي، القليب، مأب شكري، علي أبوعرقوب، جهاد الأشهب، وفي الهجوم: أنيس السلتو، صالح الطاهر، ياسين الشماخي (تونسي)، إبراهيما تانديا (مالي)، الطبال، أحمد القديري، معتز أبوشينة.

من جهته اعتمد فريق الأخضر قائمته الأفريقية؛ استعدادًا للمشاركة الأفريقية المرتقبة في بطولة الكونفدرالية.

وضمت قائمته الرسمية خمسة لاعبين محترفين، وهم اللاعب التونسي بهاء السلامي والمغربي خالد الصروخ والمحترف النيجيري إيسيان القادم من النصر، مع التجديد للثنائي الأنغولي أربي بايل وجاك بيسان. (وال)

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