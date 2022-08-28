الكيلاني (لوال): مستمرون في تجديد العضوية والاجتماع في موعده

بنغازي 28 أغسطس 2022 (وال) _ صرح رئيس الجمعية العمومية للنادي الأهلي بنغازي (عبدالسلام الكيلاني المسماري) بخصوص لجنة الانتساب وتجديد العضوية والاجتماع العادي للجمعية العمومية المقرر يوم السبت 10/9/2022 حيث قال: أن لجنة الانتساب وتجديد العضوية باشرت عملها منذ أيام لاستقبال الراغبين في تجديد بطاقات العضوية، وقد شهدت إقبالا كبيرا، ولازلنا مستمرون في التجديد حتى يوم الخميس للموافق 8/9/2022.

وأشار الكيلاني إلى أنه قد أخذت رئاسة الجمعية رسمياً الإذن من مكتب الرياضة بنغازي، بفتح باب الانتساب والتجديد والموافقة على الاجتماع العادي للجمعية العمومية

كما أكد الكيلاني لكافة الأعضاء المنتسبين للنادي الأهلي أن الاجتماع العادي للجمعية العمومية المعلن عنه سلفاً، سيكون في موعده 10/9/2022 بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي تمام الساعة الخامسة مساءاً، ولن يسمح بدخول أي عضو لم يقم بإجراءات تجديد عضويته .

وأضاف المسماري بأن بنود الاجتماع التي سيتم مناقشتها (المصادقة على الاجتماع السابق، عرض التقارير الإدارية والفنية، تقارير ومشاريع الاستثمار ومايستجد من أعمال). (وال _ بنغازي) ف ح

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