منتخب الناشئين يلاقـي اليمن الاثنين بحثا عن صدارة المجموعة

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين غدا الاثنين المنتخب اليمني ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالجزائر.

منتخبنا الوطني للناشئين سيدخل في مباراته أمام المنتخب اليمني بشعار الفوز لضمان بلوغه الدور الثاني وانتزاع صدارة المجموعة فنتيجة الفوز وحدها ستجعل أبناء المدرب محمد البرعصي متأهلين للدور الثاني دون دخول في حسابات معقدة مع المنتخب اليمني والتونسي، حيث يتقاسم منتخبنا الوطني للناشئين صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب اليمني برصيد 4 نقاط ومن ثم يأتي المنتخب التونسي خلفهما برصيد نقطتين ويأتي في المركز الأخير المنتخب العماني دون نقاط.

