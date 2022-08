منتخبنا الأولمبي يختتم تدريباته بالبيضاء ويتحول لبنغازي

يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة البيضاء، يوم الثلاثاء المقبل ليتوجه الأربعاء إلى مدينة بنغازي في المرحلة الثانية من تحضيره لمباراته أمام المنتخب الرواندي ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويشرف المدرب الوطني المهدي أبوشاح والمساعد صبري قشوط على قائمة التي تضم 29 لاعبا، ومن المنتظر أن يجري منتخبنا الأولمبي مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي السوداني خلال الثالث والخامس من سبتمبر المقبل، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

يذكر أن منتخبنا الأولمبي يستقبل نظيره الرواندي في مباراة الذهاب بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي يوم 19 سبتمبر القادم.

