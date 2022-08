تعاقد نادي الأخضر مع مدرب الحراس التونسي هشام بن موسى للإشراف على تدريب حراس الفريق الأول لكرة القدم.

اللجنة التسيرية بنادي الأخضر تواصل محاولتها سد النواقص التي يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم سعيا منها للمنافسة في مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في الخامس من أكتوبر المقبل وكذلك للعب دور تنافسي في منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية الذي يواجه فيها أخضر البيضاء فريق أهلي خرطوم السوداني في الدوري التمهيدي في 10 سبتمبر المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يتعاقد مع مدرب الحراس التونسي هشام بن موسى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار