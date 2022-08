المدينة يتعاقد مع مؤيد القريتلي

عزز نادي المدينة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بتعاقد مع اللاعب مؤيد القريتلي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

إدارة نادي المدينة تعاقدت مع مؤيد القريتلي بصفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع نادي الأخضر؛ ليكون القريتلي ثالث صفقات أبيض وأسود نادي المدينة الذي يستعد لمنافسات الدوري الممتاز . فقد أنهت في السابق إدارة الحواتة إجراءات التعاقد مع كل من مع فراس جمعة والبرازيلي رفائيل دي اوليفيرا.

